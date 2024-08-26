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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,15 гр
  • Чистого серебра (1,0005 oz) 31,1188 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2477 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 650 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1993 "Ланьцутский замок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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