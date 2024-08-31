300000 злотых 1994 года MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "70 летие основания Национального Банка Польши" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3227 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 7 июня 2022.

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