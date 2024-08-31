Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1994 года MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1994 года MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1994 года MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,880

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "70 летие основания Национального Банка Польши" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3227 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 7 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (11)
  • Wójcicki (9)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1994 "70 летие основания Национального Банка Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1994 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 300000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск