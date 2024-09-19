Польша Период: 1506-2020 1506-2020
300000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Польша, III Республика до деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 350 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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