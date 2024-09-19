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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 350 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1994 "60-летие Варшавского восстания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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