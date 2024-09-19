300000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 350 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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