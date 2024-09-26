300000 злотых 1993 года MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 310 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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