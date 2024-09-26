Польша Период: 1506-2020 1506-2020
300000 злотых 1993 года MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,10 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 310 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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