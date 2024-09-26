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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1993 года MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,10 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 310 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
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  • WCN (12)
  • Wójcicki (8)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1993 "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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