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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1993 года MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,16 гр
  • Чистого серебра (1,0008 oz) 31,1288 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 250 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1993 "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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