300000 злотых 1993 года MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 250 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

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