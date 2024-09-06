Польша Период: 1506-2020 1506-2020
300000 злотых 1993 года MW ET "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" (Польша, III Республика до деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,16 гр
- Чистого серебра (1,0008 oz) 31,1288 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 250 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Где продать?
Для продажи 300000 злотых 1993 "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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