20000 злотых 1993 года MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3011 проданному на аукционе Stary Sklep за 525 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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