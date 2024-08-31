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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1993 года MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Cenum

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 988,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3011 проданному на аукционе Stary Sklep за 525 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 24 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ANR "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1993 "XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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