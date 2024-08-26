Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные Медно-никелевые 20000 злотых III Республики до деноминации - Польша
20000 злотых 1991250 лет Варшавскому монетному двору
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1991 MW 100,000 0 48
20000 злотых 1993Деревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET 520,000 0 8
20000 злотых 1993Ланьцутский замок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET 500,000 0 12
20000 злотых 1993Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET 1,500,000 0 4
20000 злотых 1993XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ANR 988,000 0 7
20000 злотых 199475 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ANR 76,000 0 27
20000 злотых 1994Открытие нового здания монетного двора
Год Знак Описание Продажи Продажи1994 MW RK 0 24
20000 злотых 1994200-Летие Восстания Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ANR 100,000 0 14
20000 злотых 1994Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ET 1,500,000 0 19
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