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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные Медно-никелевые 20000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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20000 злотых 1991

250 лет Варшавскому монетному двору
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW 100,000 0 48
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20000 злотых 1993

Деревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET 520,000 0 8
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20000 злотых 1993

Ланьцутский замок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET 500,000 0 12
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20000 злотых 1993

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET 1,500,000 0 4
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20000 злотых 1993

XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ANR 988,000 0 7
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20000 злотых 1994

75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ANR 76,000 0 27
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20000 злотых 1994

Открытие нового здания монетного двора
Год Знак Описание Продажи Продажи
1994 MW RK 0 24
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20000 злотых 1994

200-Летие Восстания Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ANR 100,000 0 14
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20000 злотых 1994

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ET 1,500,000 0 19
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