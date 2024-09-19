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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Cenum

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "Открытие нового здания монетного двора" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1994 "Открытие нового здания монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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