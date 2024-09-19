Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Польша, III Республика до деноминации)
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "Открытие нового здания монетного двора" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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