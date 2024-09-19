20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "Открытие нового здания монетного двора" со знаком MW RK. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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