20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1671 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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