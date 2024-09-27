Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 76,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1671 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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