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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 76,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1671 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1994 "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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