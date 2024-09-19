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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 16 PLN
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1993 "Ланьцутский замок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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