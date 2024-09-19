20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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