Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
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