Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2739 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 350 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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