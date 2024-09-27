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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Cenum

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2739 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 350 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (8)
  • Stare Monety (1)
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1994 "200-Летие Восстания Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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