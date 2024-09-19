Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1991 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,45 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1991 года "250 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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