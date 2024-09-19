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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1991 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1991 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1991 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,45 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1991 года "250 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 38 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "250 лет Варшавскому монетному двору" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1991 "250 лет Варшавскому монетному двору" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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