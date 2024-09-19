20000 злотых 1991 года MW "250 лет Варшавскому монетному двору" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1991 года "250 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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