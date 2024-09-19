20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3010 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность UNC (7) Сохранность (слабы) MS67 (3) Сервис PCG (1) NGC (2) PGM (1)