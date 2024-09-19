Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 520,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3010 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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