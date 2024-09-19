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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 520,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3010 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 PCG
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS67 PGM
Цена
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1993 "Деревенская ласточка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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