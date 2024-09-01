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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Cenum

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2756 проданному на аукционе Stary Sklep за 280 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1994 "Сигизмунд I Старый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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