Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" (Польша, III Республика до деноминации)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2756 проданному на аукционе Stary Sklep за 280 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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