20000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2756 проданному на аукционе Stary Sklep за 280 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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