Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика до деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362332 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 260 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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