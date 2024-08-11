Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Cenum

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362332 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 260 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1993 "Казимир IV Ягеллончик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1993 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 20000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск