20000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362332 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 260 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2023.

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