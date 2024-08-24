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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 25,2 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность SP69 PCGS
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1993 "Деревенская ласточка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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