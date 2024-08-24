Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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