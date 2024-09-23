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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 300000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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300000 злотых 1993 Пробные

65 лет восстанию в Варшавском гетто
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW Никель 500 0 26
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300000 злотых 1993 Пробные

Ланьцутский замок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET Никель 500 0 23
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300000 злотых 1993 Пробные

Деревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET Никель 500 0 25
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300000 злотых 1993 Пробные

XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET Никель 500 0 24
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300000 злотых 1993 Пробные

Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ANR Никель 500 0 20
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300000 злотых 1994 Пробные

Максимилиан Мария Кольбе
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW Никель 500 0 19
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300000 злотых 1994 Пробные

70 летие основания Национального Банка Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ET Никель 500 0 21
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300000 злотых 1994 Пробные

60-летие Варшавского восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ET Никель 500 0 15
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