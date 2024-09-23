Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 300000 злотых III Республики до деноминации - Польша
300000 злотых 1993 Пробные65 лет восстанию в Варшавском гетто
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW Никель 500 0 26
300000 злотых 1993 ПробныеЛаньцутский замок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET Никель 500 0 23
300000 злотых 1993 ПробныеДеревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET Никель 500 0 25
300000 злотых 1993 ПробныеXXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET Никель 500 0 24
300000 злотых 1993 ПробныеВсемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ANR Никель 500 0 20
300000 злотых 1994 ПробныеМаксимилиан Мария Кольбе
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW Никель 500 0 19
300000 злотых 1994 Пробные70 летие основания Национального Банка Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ET Никель 500 0 21
300000 злотых 1994 Пробные60-летие Варшавского восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ET Никель 500 0 15
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