Пробные 300000 злотых 1994 года MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 22,1 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1994 года "70 летие основания Национального Банка Польши" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2912 проданному на аукционе Stary Sklep за 1950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
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