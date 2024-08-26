Пробные 300000 злотых 1994 года MW ET "70 летие основания Национального Банка Польши". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1994 года "70 летие основания Национального Банка Польши" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2912 проданному на аукционе Stary Sklep за 1950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность PROOF (18) UNC (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF69 (3) PF68 (3) PF67 (1) ULTRA CAMEO (7) Сервис NGC (7)