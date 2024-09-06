Пробные 300000 злотых 1993 года MW "65 лет восстанию в Варшавском гетто". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1993 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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