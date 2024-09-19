Пробные 300000 злотых 1993 года MW ANR "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1993 года "Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5400 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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