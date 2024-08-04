Пробные 300000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1994 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Stary Sklep за 1475 PLN. Торги состоялись 12 октября 2019.

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