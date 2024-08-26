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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 24,8 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5160 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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