Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 300000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 24,8 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5160 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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