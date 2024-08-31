Пробные 300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1994 года "Максимилиан Мария Кольбе" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2911 проданному на аукционе Stary Sklep за 2950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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