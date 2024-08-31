Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 25,4 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1994 года "Максимилиан Мария Кольбе" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2911 проданному на аукционе Stary Sklep за 2950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
735 $
Цена в валюте аукциона 2950 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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