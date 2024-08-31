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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 25,4 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 300000 злотых 1994 года "Максимилиан Мария Кольбе" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2911 проданному на аукционе Stary Sklep за 2950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
735 $
Цена в валюте аукциона 2950 PLN
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1994 "Максимилиан Мария Кольбе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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