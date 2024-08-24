Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1993 года MW BCH "Движение сопротивления". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,2 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "Движение сопротивления" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 900 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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