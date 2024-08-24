Пробные 200000 злотых 1993 года MW BCH "Движение сопротивления". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "Движение сопротивления" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 900 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

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