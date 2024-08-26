Пробные монеты 200000 злотых III Республики до деноминации - Польша
200000 злотых 1990 Пробные10 лет профсоюзу "Солидарность"
200000 злотых 1990 ПробныеСтефан Ровецкий "Грот"
200000 злотых 1990 ПробныеСтефан Ровецкий "Грот"
200000 злотых 1991 Пробные200-летие Конституции от 3 мая 1791 года
200000 злотых 1991 Пробные70 лет Познанской международной ярмарке
200000 злотых 1991 ПробныеXVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992
200000 злотых 1991 ПробныеОлимпийские игры в Барселоне (штангист)
200000 злотых 1991 ПробныеОлимпийские игры в Барселоне (штангист)
200000 злотых 1991 ПробныеЛеопольд Окулицкий "Мишка"
200000 злотых 1991 ПробныеМихал Токажевский-Карашевич "Торвид"
200000 злотых 1991 ПробныеИоанн Павел II
200000 злотых 1991 ПробныеИоанн Павел II
200000 злотых 1992 ПробныеВсемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)
200000 злотых 1992 Пробные500-летие открытия Америки
200000 злотых 1992 ПробныеСтанислав Сташиц
200000 злотых 1992 ПробныеКонвой
200000 злотых 1992 ПробныеВладислав III Варненчик
200000 злотых 1992 ПробныеВладислав III Варненчик
200000 злотых 1993 Пробные750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин
200000 злотых 1993 ПробныеДвижение сопротивления
200000 злотых 1993 ПробныеКазимир IV Ягеллончик
200000 злотых 1993 ПробныеКазимир IV Ягеллончик
200000 злотых 1994 Пробные75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
200000 злотых 1994 ПробныеБитва под Монтекассино
200000 злотых 1994 ПробныеСигизмунд I Старый
200000 злотых 1994 ПробныеСигизмунд I Старый
200000 злотых 1994 Пробные200-Летие Восстания Костюшко