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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 200000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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200000 злотых 1990 Пробные

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 MW Никель 500 0 34
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200000 злотых 1990 Пробные

Стефан Ровецкий "Грот"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 MW Никель 500 0 22
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200000 злотых 1990 Пробные

Стефан Ровецкий "Грот"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 MW Никель 500 0 29
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200000 злотых 1991 Пробные

200-летие Конституции от 3 мая 1791 года
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 0 27
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200000 злотых 1991 Пробные

70 лет Познанской международной ярмарке
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 0 30
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200000 злотых 1991 Пробные

XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 0 27
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200000 злотых 1991 Пробные

Олимпийские игры в Барселоне (штангист)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 0 151991 Медно-никель - 0 0
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200000 злотых 1991 Пробные

Олимпийские игры в Барселоне (штангист)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 0 12
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200000 злотых 1991 Пробные

Леопольд Окулицкий "Мишка"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW SW Никель 500 0 33
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200000 злотых 1991 Пробные

Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW SW Никель 500 0 39
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200000 злотых 1991 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 - 0 261991 MW ET Золото - 400 0 25
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200000 злотых 1991 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 - 0 591991 MW ET Серебро - 6,000 0 481991 MW ET Золото - 6,000 0 0
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200000 злотых 1992 Пробные

Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1992 MW ET Никель 500 0 24
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200000 злотых 1992 Пробные

500-летие открытия Америки
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1992 MW ET Никель 500 0 24
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200000 злотых 1992 Пробные

Станислав Сташиц
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1992 MW ET Никель 500 0 22
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200000 злотых 1992 Пробные

Конвой
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1992 MW BCH Никель 500 0 27
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200000 злотых 1992 Пробные

Владислав III Варненчик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1992 MW ET Никель 500 0 31
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200000 злотых 1992 Пробные

Владислав III Варненчик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1992 MW ET Никель 500 0 26
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200000 злотых 1993 Пробные

750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW Никель 500 0 28
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200000 злотых 1993 Пробные

Движение сопротивления
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW BCH Никель 500 0 311993 - 0 0
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200000 злотых 1993 Пробные

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET Никель 500 0 29
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200000 злотых 1993 Пробные

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW Никель 500 0 30
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200000 злотых 1994 Пробные

75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ANR Никель 500 0 20
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200000 злотых 1994 Пробные

Битва под Монтекассино
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW BCH Никель 500 0 211994 MW BCH Медно-никель - 0 0
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200000 злотых 1994 Пробные

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ET Никель 500 0 21
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200000 злотых 1994 Пробные

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ET Никель 500 0 21
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200000 злотых 1994 Пробные

200-Летие Восстания Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ANR Никель 500 0 27
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