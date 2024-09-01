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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 24,5 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе WDA - MiM за 1650 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Bereska (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (5)
  • Stary Sklep (5)
  • WDA - MiM (5)
  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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