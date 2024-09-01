Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе WDA - MiM за 1650 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

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