Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1991 года "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)". Медно-никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 24,0 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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