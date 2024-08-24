Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,5 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "Битва под Монтекассино" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF67 GCN
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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