Пробные 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "Битва под Монтекассино" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность PROOF (18) UNC (3) Сохранность (слабы) PF70 (2) PF69 (1) PF68 (2) PF67 (1) ULTRA CAMEO (5) Сервис GCN (1) NGC (5)