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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,5 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "Битва под Монтекассино" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (3)
  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF67 GCN
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1994 "Битва под Монтекассино" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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