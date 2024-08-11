Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 24,4 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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