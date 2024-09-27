Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 400
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2967 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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