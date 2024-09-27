Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность PROOF (21) UNC (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF70 (2) PF69 (13) PF67 (1) ULTRA CAMEO (13) Сервис NGC (16)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

GGN (1)

Künker (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (13)

Stary Sklep (2)

WCN (3)

Westfälische (1)