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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 24,7 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 1000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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