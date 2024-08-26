Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 24,7 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 1000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.
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