Пробные 200000 злотых 1992 года MW ET "500-летие открытия Америки". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1992 года "500-летие открытия Америки" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 800 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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