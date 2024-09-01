Пробные 200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2547 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2500 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.

Сохранность PROOF (24) UNC (7) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (4) PF68 (5) PF67 (1) ULTRA CAMEO (11) Сервис NGC (11)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (13)

Numimarket (3)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Rzeszowski DA (5)

Stary Sklep (4)

Wu-eL (1)