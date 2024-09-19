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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,7 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2100 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1994 "Сигизмунд I Старый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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