Пробные 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2100 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность PROOF (13) UNC (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) SP69 (1) PF70 (1) PF69 (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис PCGS (1) NGC (2)