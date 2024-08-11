Пробные 200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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