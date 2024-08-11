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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,5 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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