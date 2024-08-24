Пробные 200000 злотых 1992 года MW ET "Станислав Сташиц". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1992 года "Станислав Сташиц" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность PROOF (17) UNC (5) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (5) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (6)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (8)

Numimarket (5)

Rzeszowski DA (2)

WDA - MiM (1)

Wu-eL (1)