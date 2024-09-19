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Пробные 200000 злотых 1993 года "Движение сопротивления" (Польша, III Республика до деноминации)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 16,0 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1993
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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