Пробные 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1800 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность PROOF (17) UNC (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF70 (2) PF69 (4) PF68 (1) ULTRA CAMEO (6) Сервис NGC (7)