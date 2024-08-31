Пробные 200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Stary Sklep за 1700 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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