Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,2 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Stary Sklep за 1700 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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