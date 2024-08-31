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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,2 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Stary Sklep за 1700 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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