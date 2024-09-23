Пробные 200000 злотых 1991 года MW SW "Леопольд Окулицкий "Мишка"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Леопольд Окулицкий "Мишка"" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 925 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

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