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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 19,3 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1546 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (4)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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