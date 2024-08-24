Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 6,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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