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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,3 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 954 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (2)
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1993 "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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