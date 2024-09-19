Пробные 200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 954 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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