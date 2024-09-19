Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "70 лет Познанской международной ярмарке" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе WDA - MiM за 625 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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