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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 19,3 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "70 лет Познанской международной ярмарке" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе WDA - MiM за 625 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "70 лет Познанской международной ярмарке" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

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