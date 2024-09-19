Пробные 200000 злотых 1992 года MW BCH "Конвой". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1992 года "Конвой" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 825 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

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