Пробные 200000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

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