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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 18,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4108 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 160 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WCN (1)
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200000 злотых 1990 MW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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