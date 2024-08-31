Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 18,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4108 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 160 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (7)
- Numimarket (2)
- Stary Sklep (2)
- Teutoburger (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (3)
- Wu-eL (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск