Пробные 200000 злотых 1990 года MW "Стефан Ровецкий "Грот"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4108 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 160 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

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