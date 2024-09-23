Пробные 200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 20 июня 2023.

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