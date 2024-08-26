Пробные 200000 злотых 1993 года MW "Казимир IV Ягеллончик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1750 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность PROOF (26) UNC (4) Сохранность (слабы) PF70 (3) PF69 (11) PF67 (2) ULTRA CAMEO (11) Сервис NGC (16)

Продавец Все фирмы

MARCINIAK (2)

Niemczyk (11)

Numimarket (4)

Stary Sklep (7)

WDA - MiM (4)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)