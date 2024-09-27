Пробные 200000 злотых 1991 года MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе WDA - MiM за 625 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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