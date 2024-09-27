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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1991 года MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 200000 злотых 1991 года MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 18,5 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе WDA - MiM за 625 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (6)
  • WDA - MiM (9)
  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW SW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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